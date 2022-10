Tubu, Adamson tinumba baste

Mga laro sa Oktubre 8(Rizal Coliseum-Malate, Maynil)

10 am – LPU vs EAC

12:30 pm – FEU vs CSJL

3 pm – DLSU vs CSB

5:30 pm – UE vs SBU

PINAMALAS ni Trisha Gayle Tubu ang malalim na puso upang giyahan ang Adamson University sa pagwalis laban sa San Sebastian College-Recoletos, 25-10, 25-14, 25-18, sa pagpapatuloy ng 1st Shakey’s Super League 2022 Collegiate Pre-Season Championship Linggo ng hapon sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Maynila.

Humambalos siya ng mahalagang 4 attacks, 2 service aces at 1 block para sa kabuuang 7 puntos kung saan naasahan din ng Lady Falcons ang impresibo niyang pagtulong sa mga kasamahan upang malasap ang unang panalo sa loob ng dalawang laro sa limang koponan sa Pool B.

Nagbigay buhay ang senaryo sa tsansa ng San Marcelino-based volleybelles sa paghahabol sa top two finish sa pangkat para sa quarterfinal round ng liga na binabalikat ng Shakey’s Pizza Asia Ventures ,Inc. (SPAVI) at inoorganisa ng Athletics Events and Sports Management Group of the Philippines, Inc. (ACES Phils).

Sumemplang naman ang baraha ng Lady Stags ng Quiapo 0-2 win-loss at kinakailangang maipanalo ang huling dalawang labanan na may mataas ding quotient dapat upang makakaagaw ng silya sa sunod na yugto ng kompetisyon.

Hawak ng bakanteng University of Santo Tomas ang liderato sa Pool B sa malinis na karta na dalawang pananalasa.

Nakasalang pa ang dalawang salpukan kahapon at magpapatuloy ang paligasahan sa parating na Sabado, Oktubre sa RMC pa rin na may apat na mga laro.