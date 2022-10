Torrecampo agaw-eksena

GUMAWA ng sariling palabas ang bulinggit pero matinik na si Maristella Torrecampo sa kapapalo lang na PPS-PEPP Puerto Princesa National Juniors Tennis Championships nang tagpasin si Cadee Dagoon, 6-1, 6-2, sa girls’ 12-and-under finals at humati sa top podium kay Mcleen Gomera sa Karawatan-ESJ-PNP courts sa Palawan.

Sinamantala niya ang momentum sa 6-0, 6-3 pagdaig kay Ronielle Oliveros sa semis saka tiniklop si Dagoon, na pumoste kay Mitchellen Cruspero ng 6-3, 6-3, sa Final Four, sa kakaibang enerhiya’t tapang at pangunahan ng rising Los Baños star ang magkakahalong player na mga kuminang sa weeklong tournament na ginanap kasabayan ng Open Championship na pinagharian ni Johnny Arcilla.

Pinadapa ni Gomera si Cyd Villamar, 6-3, 6-2, para kopoin ang boys’ 16-U plum at kinapos sa pangalawang titulo kontra top seed John David Velez ng Ormoc City sa 18-U finals, 5-7, 1-6, pero ang Bacolod, Lanao del Norte bet pa rin ang sumosyo sa MVP honors kay Torrecampo sa event na hatid ng Dunlop.

Sorpresang binambo ni No. 2 AJ Acabo ng Zamboanga Sigubay si top seed Christine Gulagula ng Dapitan City, 6-2, 6-2, upang mapanalunan ang girls’ 18-U trophy; niyanig din ni Chelsea Bernaldez ng Tagum City si No. 1 Therese Gauran, 4-1, 5-3, sa semis, kasunod si Angel Vosotros, 6-1, 4-6, 10-5, para makopo ang 16-U crown; at sinagasaan ni Imus, Cavite’s Sandra Bautista si Gauran, 6-1, 6-2, para sa 14-U title ng country’s longest-talent na kaloob ni Palawan Pawnshop president/CEO Bobby Castro.

Umalpas naman si Benedict Lim ng Lanao del Norte kontra Lexious Cruz ng Nueva Ecija, 7-6 (3), 4-6, 10-8, upang masungkit ang boys’ 14-U trophy gaya ni Cruz na bida sa 12-U crown sa 6-1, 6-1 gulantaang kay top seed Rafa Callao.

Nagpatuloy ang circuit na mga pinapadrihan ng ProtekTODO, PalawanPay, Unified Tennis Philippines at UTR (Universal Tennis Rating) nitong Linggo sa Buglasan Festival Open and Legends tournaments sa Dumaguete City kasama ang juniors na bubuksan sa Oktubre 6.

Sa mga detalye pa, kontakin si Bobby Mangunay sa 0915 404 6464. (Ramil Cruz)