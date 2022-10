Sharon nag-ala-Julia Roberts sa SoKor

Parang eksena sa 1990 romcom na Pretty Woman ang naging eksena ni Megastar Sharon Cuneta sa isang mall sa South Korea.

Hindi pinayagang pumasok si Sharon ng staff ng boutique ng Hermes. Bibili sana si Sharon ng belt sa naturang boutique, pero tila minaliit siya at hindi siya pinapasok. Parang si Julie Roberts lang sa Pretty Woman, ‘di ba?

“Nagpunta lang ako dito para bumili ng sinturon sa Hermes. Ayaw ako papasukin,” sey ni Mega sa kanyang vlog.

Dahil inisnab ang megastar ng Hermes, sa katabing boutique na Louis Vuitton ito pumunta at agad-agad siyang inasikaso. Ang ending ay hindi lang belt ang nabili ni Sharon kundi gumastos ito ng bongga sa naturang boutique. Binigyan pa siya ng bouquet of flowers at champagne dahil sa rami ng binili niya sa boutique.

At tulad nang ginawa ni Julia sa Pretty Woman, binalikan ni Sharon ang boutique na nagpaalis sa kanya bitbit ang maraming shopping bags with matching dialogue na: “No more. Look, I buy everything!” Pak!

Noong August pa pala nangyari ang insidenteng ito noong magbakasyon si Sharon kasama ang kanyang pamilya sa South Korea. (Ruel Mendoza)