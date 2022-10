Sey ng mga Marites: Anne problemado kay Erwan kaya nagpagupit

Sa It’s Showtime ay pinuri ng mga co-host ang bagong hair style ni Anne Curtis na short hair talaga.

Pero nilinaw niyang wala namang ibang dahilan kung bakit siya nagpagupit.

“Wala lang, na-feel ko lang na magpa-change hair bigla. For a change in life.”

Natuwa naman si Anne sa narinig na comment mula kay Kim Chiu na dahil daw sa short hair nito ngayon, bumata pa si Anne ng 15 years.

At nilinaw rin ni Anne na totoong buhok niya ang nakikita ng madlang people. Kasi raw, inaakala talaga ng iba na naka-wig lang siya.

Hindi naman kasi nakapagtatakang isipin na naka-wig nga lang siya dahil ito na yata ang shortest hair ni Anne ever. At sanay na nakikita siya in her long hair.

At sa mga nag-iisip din na baka may pinagdadaanan kasi ito o may something sa pagsasama nila ng mister na si Erwan Heusaff, since madalas, kapag nagpapagupit ang babae, may something o broken hearted.

Talaga lang daw na-feel niyang magpagupit ng maikli at ang isa rin daw na inspiration niya sa buhok niya ay ang French character na si Amelie. (Rose Garcia)