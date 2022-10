Sermonia top 2 man ng PNP

Muling itinalaga si Lt. Gen. Rhodel Sermonia bilang officer-in-charge (OIC) of the Office of the Deputy Chief for Administration, ang ikalawang pinakamataas na posisyon sa Philippine National Police (PNP) kapalit ni Lt. Gen. Jose Chiquito Malayo na nagretiro na sa edad na 56 kahapon.

Si Sermonia ay Deputy Chief for Administration noong Marso sa ilalim ni noo’y PNP Gen. Dionardo Carlos.

Nagpatupad si PNP chief Gen. Rodolfo Azurin Jr. ng major reshuffle nang matalaga at si Sermonia ay nalipat bilang hepe ng APC Sa Visayas.

Sinabi ni Azurin na inirekomenda niya ang tatlong pangalan sa National Police Commission para sa “evaluation, assessment and hopefully, endorsement of our President Ferdinand Marcos Jr. for official appointment sa The Deputy Chief for Administration. (Kiko Cueto)