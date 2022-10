Senado tamang duda! 433 hati sa P236M lotto jackpot

Kinumpirma ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) na mayroong 433 mananaya mula sa iba’t ibang panig ng bansa ang maghahati-hati sa Grand Lotto 6/55 jackpot prize na P236,091,188.40 na binola nitong Sabado ng gabi (October 1).

Ayon kay Ms. Agnes Ibera, manager for Corporate and Planning Department ng PCSO, maging sila ay nagulat sa dami ng winners ng jackpot prize na may winning combination na 09-45-36-27-18-54.

Kung susumahin, 433 ang winners na maghahati sa P236,091,188.40 at tatanggap ng P545,245.24 ang bawat isa.

Kasabay nito ay iginiit ni PCSO General Manager Mel Robles na hindi imposibleng mahulaan ang lumabas na mga numero sa Grand Lotto 6/55 noong Sabado.

“It’s not impossible to predict kaya nga po may premyo. That is your prize for being lucky,” ani Robles sa isinagawang press briefing kahapon tungkol sa 433 jackpot winner sa nasabing lotto game.

“We have found nothing wrong, in fact, it’s a natural occurrence na may mga nag-aalaga at maraming nananalo kapag tinamaan ‘yon,” dagdag niya.

Bukas naman daw ang PCSO sa anumang uri ng pag-iimbestiga at tiniyak sa publiko na walang anomalya sa lumabas na winning combination ng Grand Lotto.

Samantala, hindi makapaniwala si Senate Minority Leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel III sa dami ng mga nanalo.

Maghahain umano ito ng resolusyon para imbestigahan ang gaming activities ng PCSO kabilang ang lotto.

“Katakataka ‘yong result na ‘yan. ‘Yong 433 ang mananalo, supposed to be ang chances mo diyan is 1 in how many millions. So ibig sabihin, ganon kahirap dapat tamaan ‘yan and then to say na 433 ang tumama, there is something suspicious,” sabi ni Pimentel sa panayam sa DZBB. (Vick Aquino/Dindo Matining)