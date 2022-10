Sandara binuhay iconic hair, kinabog si Heart sa Paris

Super aliw ang mga netizen, photographer, kibitzer, lalo na ang mga ‘marites’ sa paandar ni Sandara Park sa ‘Paris Fashion Week, ha!

Ang galing-galing ni Sandara, na talagang puwedeng sabihin na agaw-eksena siya sa pagrampa, ha!

Imagine, binuhay na naman niya ang kanyang iconic buhok na nakatayo, na ang tawag nila ay ‘Vegeta Hair’.

Makikita nga sa Instagram post ni Sandara kung paano siya pagkaguluhan habang naglalakad siya. Aliw na aliw sila sa buhok niya.

Kaya kahit ang mga netizen, sobrang natuwa rin:

“This outfit really shocked me. You really followed the themed. You slay!”

“The iconic vegeta hair.”

“One of a kind look.”

“Yes the iconic hair is back!”

“Gorgeous!”

“Just like the old times!”

“Dragon ball is back!”

“Legend. So fabulous.”

Naku, parang natalbugan ni Sandara si Heart Evangelista, dahil sa hair niya, ha! (Rb Sermino)