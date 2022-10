Safe reporting: Condom sa mikropono

Kinaaliwan ang pagiging handa ng isang reporter habang nag-uulat sa kasagsagan ng bagyo.

Gumamit siya ng condom upang protektahan mula sa biglaang pagbuhos ng ulan ang kanyang mikropono habang nagre-report tungkol sa pananalasa ng Hurricane Ian sa Florida.

Nakatayo sa gitna ng ulan si Kyla Galer ng NBC2 nang mapansin ng mga manonood ang nakabalot sa kanyang mikropono.

“It is what you think it is. It’s a condom. It helps protect the gear,” pag-amin ni Galer sa kanyang Instagram post.

“You can’t get these mics wet. There’s a lot of wind and a lot of rain, so we gotta do what we gotta do and that is put a condom on the microphone,” dagdag niya. (Issa Santiago)