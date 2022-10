Proteksiyunan ang mga lehitimong POGO worker

Napaisip ako sa inilalatag na solusyon ng ilan na pagpapatupad ng total ban sa Philippine Offshore Gaming Operations (POGO) bansa bilang tugon lumalalang krimen na kinasasangkutan umano ng ilang illegal online gaming workers.

Hindi ba parang unfair ito sa mga lehitimong POGO worker nating mga kababayan nasa ulat ay nasa 90,000.

Dahil sa mga nangyayaring krimen na kinasasangiutan ng mga illegal online gaming worker ay idadamay sila?

Parang mali, hindi ba dapat ay pag-ibayuhin ng PNP at iba pang law enforcement agency ang pagtatrabaho para walang nangyayaring krimen sa POGO industry?

Nakakatawa lang na isyu naman ng kriminalidad ang ibinabato ng ilang kontra sa industriya kung saan bentahe ang Pilipinas.

Iniiba na nila ang takbo ng usapin dahil papaano ba naman nila mapabubulaanan ang magagandang numerong dulot ng POGO?

Sa permit pa lang at iba pang fees, nakakolekta na agad ang ating pamahalaan ng P11.1 bilyon mula sa POGO para sa mga taong 2020 at 2021 at nasabi ko nga ang halos 100K trabaho sa mga mamamayan at nakapag-aambag ng halos P200 bilyon sa ekonomiya taon-taon.

Aba’y sa office rental pa lang ng POGO, nasa P9 bilyon na agad ito sa isang taon at napakasigla ng ating real estate industry sa ngayon dahil dito.

Pero kahit noon pa namang walang POGO ay nandiyan na ang iba’t ibang krimen, bakit sa POGO isisisi sa ngayon?

Siguro’y magandang tingnan ito ng bagong upong si Philippine National Police Chief Gen. Rodolfo Azurin, Jr. dahil ang totoo’y sa kanya tumatama kapag pinag-uusapan ang lumalalang kriminalidad sa bansa na palagi nating napapanood sa TV at napapakinggan sa radyo sa ngayon at hindi ito tungkol sa POGO, ha? Napakalaki pa naman ng tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyang hepe ng ating pambansang pulis para isuko ang POGO kapalit ng kabiguan ng mga awtoridad na lipulin ang mga krimen sa bansa partikular ang mga inuugnay sa POGO.

Ang sa akin, dapat higit pang palakasin ni Gen. Azurin ang kanilang hanay upang maprotektahan hindi lang ang ating mga mamamayan kundi pati ang mga foreign worker na nagtatrabaho rito sa ating bansa. Hindi ba ganoon din naman ang inaasahan ng ating mga overseas Filipino worker sa mga gobyerno sa mga bansang kanilang kinaroroonan?