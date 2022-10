PH hindi maninimbang sa US, China

Nilinaw ni Senadora Imee Marcos ang direksyong dapat tahakin ng relasyong panlabas ng Pilipinas sa dalawang superpower sa mundo, partikular na ang Amerika at China, sa idinaos na roundtable forum sa Washington DC.

“Huwag kaming papiliin sa pagitan ng US at China,” ani Marcos sa karamihang mga Amerikanong dumalo sa Center for Strategic and International Studies (CSIS) kung saan kabahagi rin ang mga nangu¬ngunang think tank, mga embahada, kompanya at unibersidad sa forum.

Ayon kay Marcos, chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, na ang Pilipinas at mga kapitbahay na mga bansa sa Southeast Asia ay nananawagan ng isang “rational approach” at makatuwirang pamamaraan sa relasyon sa pagitan ng Washington at Beijing para maiwasan manumbalik sa “melodrama” ng cold war.

Ang pahayag ni Marcos ay base sa pitong puntong plano na inilatag niya sa forum at naiisip niya para sa patakarang panlabas ng Pilipinas na puwedeng isabatas sa hinaharap. (Dindo Matining)