Pera ‘di grocery ang gustong makuhang suporta mula sa ex

Magandang araw, Mga Kakampi.

Napaka-interesting ng nakuha nating tanong ukol sa sustento mula kay Miss M., na ating nakausap sa ating programang Free Legal Helpdesk.

Salaysay ni Miss M., hiwalay na sila ng tatay ng kanyang mga anak mula pa noong 2018 at may bago na rin siyang kinakasama.

Ayon pa kay Miss M., nagbibigay naman ng suporta ang tatay ng kanyang mga anak na edad anim at apat na taong gulang.

Ang problema, palaging grocery lang na hindi aabot sa isang libong piso ang halaga. Kabilang sa ibinibigay na grocery ay gatas at biscuit para sa bunso nilang anak.

Grocery na nga lang ang binibigay, sumasakit din ng ulo ni Miss M. dahil hindi pa regular ang dating nito. Kailangan pang pilitin ang ama ng kanyang mga anak bago ito magbigay ng suporta kahit may regular na trabaho ang lalake bilang salesman sa isang department store.

Isa rin niyang problema, nakapirma lang ang dating kinakasama sa birth certificate ng kanyang panganayngunit hindi na sa kanilang bunso.

Gusto sana ni Miss M. na makahingi ng buwanang sustento, ngunit hindi grocery kundi pera para sa panggastos sa pag-aaral ng kanilang panganay at pandagdag sa kakainin ng kanilang mga anak.

-ooo-

Paliwanag ni Atty. Pingki Bartolome-Bernabe, pagdating sa halaga ng suporta, walang sinasabi ang batas kung anong porsiyento ng kita ang dapat ibigay ng ama sa kanyang mga anak.

Ang pagbibigay ng suporta ay nakabatay sa dalawang bagay — kakayahang magbigay ng hinihingan ng suporta at dapat sang-ayon sa pangangailangan ng nangangailangan ng suporta.

Ibig sabihin, kung hindi naman masyadong malaki ang suweldo ng tatay ng bata, hindi tayo puwedeng manghingi ng lampas pa rito.

Isa pa, nakadepende rin ito sa pangangailangan ng mga bata. Habang lumalaki ang mga bata, dapat ay nadadagdagan ang halaga ng suporta.

Kung sapilitan naman ang paghingi ng suporta, maaaring padalhan ng demand letter ang tatay ng bata para magbigay ng regular na suporta sa mga anak.

Puwede ring kayong pumasok sa kasunduan upang mas maayos ang pagbibigay ng sustento. Sa kasunduang ito, maaari niyong hingin na pera at hindi grocery ang regular na ibigay sa inyo.

-ooo-

My son’s father is not supporting him financially ever since. My son is already 8 years old. Since lumalaki na yung bata and mas lumalaki na yung gastos, I want to seek for financial support from this biological father. He is already married now. Also, he is nowhere sa birth certificate ng anak. Di nya na-acknowledge. Pero his mother and other members of the family, sometimes, hinihiram ang anak ko. My question is, may laban po ba kami? Kahit di kami kasal at di acknowledged and anak ko, may right po ba kami mag-ask for financial support? Thank you in advance.

Paliwanag ni Atty. Pingki, naririyan ang karapatang humingi ng suporta ngunit mayroong sagabal dahil hindi pormal na kinikilala ng ama ang bata.

Sa sitwasyong ito, maaari itong humantong sa kaso na dalawa ang magiging pakay – na kilalanin ng ama na siya ang tatay ng bata. Mula rito, maaari nang lumitaw ang obligasyon na magbigay ng suporta sa bata.

Sa pagdinig, maaaring isumite biang ebidensiya na ang pamilya ng lalake ay kinikilala ang bata bilang bahagi ng kanilang pamilya.

Puwede ring magsagawa ng DNA testing bilang bahagi ng proseso para mapatunayang siya nga ang ama ng bata. Pagdating naman sa laban, malaki ang inyong laban.

-ooo-

Hanggang sa muli. Tandaan, kay Atty. Chel Diokno ang dehado, liyamado!