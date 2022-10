Pagdanganan sablay sa cut

NAGSUMITE si Bianca Isabel Pagdanganan ng second straight four-under 75 upang kapusin ng limang palo sa cutoff ng 73rd Ladies Professional Golf Association Tour 2022 Leg 28 $1.7M (P100.4M) 10th Volunteers of America Classic halfway nitong Biyernes (Sabado sa Maynila) sa Old American Golf Club sa The Colony, Texas.

Sa 150 total tapos ng 36-hole, tumabla lang ang Pinay shotmaker sa limang nasa pang-113 puwesto sa 132-starter upang mapabilang sa 47 dehins na makakapalo sa last two rounds.

Bumawi naman ang katropa niya sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Yuka Saso ng Japan sa one-under par 70 para sa 143 at kumapit sa 13-way-tie sa 60th place, humanay sa 80 makikirambol pa sa finals.

Iwan siya ng 12 palo sa humablot ng tuktok na si Charley Hull ng England na may 64-131 para sa two-stroke lead kina opening day leader Chinese Xiyu Lin (67) at Thai Athaya Thitikul (68) na may tig-133. (Ramil Cruz)