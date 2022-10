Naglalakad sa kadiliman

Napanaginipan ko na naglalakad daw ako sa madilim na kalsada. Alam kong kalsada ‘yun, straight naman ang daan, may konting liwanag sa paa ko, na parang flashlight pero madilim ang paligid ko. Hindi ako natatakot na maglakad kahit na madilim pero mabilis daw ang lakad ko na parang may hinahabol ako o gustong abutan. Ano’ng ibig sabihin nito?

– Melanie

Ang paglalakad sa madilim na daan ay nagpapahiwatig ng iyong creative energy at passion.

Maaring nararamdaman mo na trabaho o responsibilidad mo ang mag-repair o ayusin ang mga bagay at maging organisado ang mga ito.

Kontrolado mo rin ang iyong sariling emosyon at mga passion sa buhay. Bagama’t madilim ang paligid mo, meron kang dalang liwanag at posibleng hindi ito basta flashlight na bitbit mo dahil maaaring ikaw mismo ang nagbibigay ng liwanag sa mga taong nasa paligid mo.

‘Yun nga lang, may mga pagkakataon na pakiramdam mo ay hindi ka accepted ng iba, o kaya ay hindi ka belong sa kahit na anong grupo. Kaya mo rin kasi na makisama sa lahat, pero at the end of the day, nakakaramdam ka na mag-isa ka lang.

Ipinapahiwatig din ng paglalakad sa panaginig ang negatibong emosyon na iyong nararamdaman. Pakiramdam mo ba ay hinuhusgahan ka ng ibang tao at ang mga kilos mo ay nakaayon sa reaksyon nila? O kumikilos ka para hindi magalit sa iyo ang iba?

Sa kabilang banda, posibleng nararamdaman mo na ikaw ang tagasalo ng kapalpakan ng iba.

Nangangahulugan din ang panaginip na ito na may mga aspekto ng iyong buhay na gusto mo pang malaman o makilala.

Marami namang sinisimbolo ang kadiliman sa panaginip. Tulad ng takot at pagkapahiya. Pero dahil sinabi mo na hindi ka natatakot habang naglalakad, maaaring sinasabi nito na pumapasok ka sa mga sitwasyong hindi mo dapat na pinapasok.

May mas magandang lugar o sitwasyon ang iyong pupuntahan. Kailangan mo lang na maging confident sa iyong sarili at ‘wag mong idepende ang iyong emosyon o reaksyon, base sa magiging opinyon ng ibang tao.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com