Mga panggulong kandidato bet parusahan ng Comelec

Pursigido ang Commission on Elections (Comelec) na i-criminalized ang mga nuisance candidate o mga panggulong mga kandidato, ayon sa tagapagsalita ng komisyon na si John Rex Laudiangco.

Ginawa ni Laudiangco ang pahayag matapos na ipawalang-bisa kamakailan ng Comelec ang pagkakapanalo ni Negros Oriental Governor Henry Teves noong Mayo 2022 gubernatorial race, nang ang mga boto na nakuha ng isang panggulong kandidato na si ‘Ruel Degamo’ ay napunta sa isa pang kalaban na si dating Gobernador Roel Degamo.

Batay sa Comelec Rules of Procedure Part V, Rule 24, ang sinumang kandidato ay natukoy na walang bonafide intention na tumakbo para sa pampublikong opisina kung ilalagay niya ang proseso ng halalan sa “mockery o disrepute or to cause confusion among the voters by the similarity of the names of the registered candidates or who by other acts or circumstances.”

Ito ay maaaring magresulta sa kanyang deklarasyon bilang isang nuisance candidate at ang kanyang certificate of candidacy ay tanggihan sa takdang panahon o kanselahin.

Sinabi ni Laudiangco na uso na ang paglitaw ng mga nuisance candidates tuwing eleksyon kaya kailangan nang maparusahan ang mga sangkot dito.

Isusulong po sa pamamagitan ng administration ni Chairman George Garcia na sana ‘yong mga ganitong bagay ay mai-declare, ma-criminalize po kasi nagiging uso ito. (Mina Navarro)