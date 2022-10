Marvin ‘inupuan’ ng bading

Kaloka ang naring karanasan ni Marvin Agustin sa piling ng isang drag queen.

Kasi nga, nanood si Marvin ng isang show, na kung saan ay performer ang drag queen na si Vinas DeLuxe.

At siyempre, dahil sikat si Marvin, kaya nilapitan siya ni Vinas DeLuxe.

Sa simula, aakalain mong hihingian lang ng tip ng drag queen si Marvin. Pero, paglapit nga niya, inupuan niya si Marvin.

At siyempre, dumukot si Marvin sa kanyang bulsa, pero sa halip na ang cash ang kunin ni Vinas, ang card (credit card kaya `yon?) ang kinuha.

Siyempre, super tilian ang mga tao sa paligid. Pero siyempre, hindi naman kinuha talaga ni Vinas ang card, dahil binalik niya it okay Marvin.

Isang halik na puno ng pagmamahal ang binigay ni Vinas kay Marvin, na pinaunlakan naman ng huli.

Sabi ng Twitter user na si @jeccasantos, “Sabi ko na nga ba, on this night, Mr. Marvin Agustin unlocked a new core memore with the Queen Vinas DeLuxe.”

“Hahahahaha!” tawa lang ni Vinas.

Well, sanay naman si Marvin sa mga ganiyang eksena, dahil siya nga ay artista. (Rb Sermino)