Mariano lumagay sa tahimik

KASAL na si six-time Philippine Basketball Association champion Aljon Mariano ng Barangay Ginebra San Miguel nitong Sabado.

Noong Pebrero 2021 siya nag-propose sa beauty queen girlfriend na si Kayesha Chua habang nagbabakasyon sila sa El Nido, Palawan.

Magkarelasyon na ang dalawa noong nagbasketol pa lang sa kolehiyo ang 30-anyos na ngayon at 6-3 forward.

“I asked the love of my life to marry me and be my forever,” sey ng basketbolista noon sa Instagram.

Sa kani-kanilang IG, pinasilip ng newlywed ang ilang photo sa kasalan sa Boracay. (Issa Santiago)