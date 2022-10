Mariah kay Pinay singer Elaine: ‘Wow! She killed it!’

Iba rin si Elaine Duran, ha!

Imagine, sa dinami-rami ng singer sa buong mundo, napansin siya ni Mariah Carey, ha!

Yes, ni-repost nga ni Mariah sa kanyang Instagram story ang ilang bahagi ng pagkanta ni Elaine, na pinost ng They Have The Range, para sa ‘The My All Challenge’, ha!

Bumilib nang husto si Mariah sa husay ni Elaine. At sabi nga niya, “She killed it! Wow!”

Kunsabagay, mahusay naman talaga si Elaine kahit noong nasa ‘Tawag Ng Tanghalan’ pa lang siya. Deserve na deserve nga ni Elaine ang mabigyan pa ng chance na ipakita pa sa buong mundo ang kahusayan niya.

Wish ko lang n asana ay mas marami pang work ang dumating sa kanya. At sana ay mas maraming international singer ang makapansin sa kanya, ha! (Rb Sermino)