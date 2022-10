Mamuyac, Painters pinara Dyip

NAGKUMPLUTAN sina rookie Gian Mamuyac at import Steve Taylor Jr. nang kubrahin ang pangalawang sunod na tagumpay, binundol ang Terrafirma 106-94 sa 47th Philippine Basketball Association 2022-23 Commissioner’s Cup elimination round sa Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Humagod si Mamuyac na nasa pangalawang kumperensya pa lang ng 17 points, 5 rebounds, 2 assists at 1 steal habang nagpahid si Taylor ng 20 markers, 24 boards, 3 feeds, 2 steals, at 3 blocks upang isampa ang sa 2-1 win-loss ang karta ng Elasto Painters, binalya ang Dyip sa 0-3.

Umayuda pa sina Beau Belga ng 12 puntos, 2 rebs., 4 asts. at 1 blk., at Andrei Caracut na may 12 pts., 1 reb. at 3 feeds para sa RoS.

“Nagapapasalamat ako sa mga player na nagtulong-tulong para sa panalo. Iyun ang hinahanap ko sa kanila para hindi mahirapan nang husto ang import namin,” salaysay ni Elasto Painters coach Joseller ‘Yeng’ Guiao, na may 13 manlalaro ang mga umiskor.

Dehins kinayang ibangon ang Terrafirma ng 20 pts. at 16 rebs. ni Lester Prosper. (Lito Oredo )