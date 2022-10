Labog hari ng woodpushing

PASIKLAB si National Master Eric Labog Jr. nang pamayagpagan ang Under-20 division ng GMG Chess Tour online tournament via Lichess platform nitong Biyernes.

Nagtala siya ng 8.5 points gaya ni Jerome Angelo Aragones, pero nang ipatupad ang tiebreak lumabas siyang kampeon.

Sinikwat ni Labog ang P1,500 top prize habang nagkasya si Aragones sa segunda na may P1K.

Mga pinisak ng kampeon sina Sumer Oncita, Allan Gabriel Hilario, Webster Lagera, Jan Labog, Francheska Joiz Patricio, Helmich Marilag at Martin Llorera.

Tabla si Labog kay Aragones sa third round at Nephira Marilag sa 10th at final round habang yumuko kay Ben Ari Yannay sa sixth round.

Sumalo sa karangalan si Alisa Xu ng Lanna International School na nanguna naman sa GMG Chess September 2022 Tournament. (Elech Dawa)