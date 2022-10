Klay binangko ng Warriors

WALANG iniinda si Klay Thompson na pumasok sa 77th National Basketball Association preseason, pero nagdesisyon ang Golden State na rendahan muna siya.

Hindi naglaro ang Splash Brother ni Stephen Curry sa dalawang salang ng Warriors kontra Wizards sa Japan.

“I didn’t play a lot this summer,” ani Thompson. “It was hard, especially what I went through the last summer I was healthy, popping my Achilles. It was really hard for me getting out there.”

Para aniya siyang nagka-mental block.

Bago ang 2019-20, pagaling na siya mula ACL injury nang abutin naman ng Achilles tear na kinailangang operahan. Dalawang taon tuloy siyang nagarahe.

Hindi siya pinaglaro ni coach Steve Kerr sa Tokyo para makapahinga.

Kailangan ng Warriors na buo ang Splash Brothers sa pagdepensa ng korona sa liga na magbubukas sa Oktubre 18. (Vladi Eduarte)