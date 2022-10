ICC babarahan ng ‘Pinas sa EJK probe

May mga ilalargang remedyo ang gobyerno sakaling magpilit ang International Criminal Court (ICC) na mag-imbestiga sa umano’y extra-judicial killings sa bansa kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration.

Sinabi ni Solicitor General Menardo Guevarra na kung maglalabas ng resolusyon ang ICC at sasabihing hindi kumbinsido sa argumento ng Pilipinas, iaapela nila ang resolusyon sa appeals chamber ng ICC.

Hangga’t wala aniyang pinal na desis¬yon ang ICC sa isyu ng jurisdiction alinsunod sa probisyon ng Rome Statute sa Pilipinas, hindi papayag ang gobyerno na makialam si ICC Prosecutor Karim Khan sa proseso ng hudikatura sa bansa.

Kung sakali namang mayroon ng pinal na ruling ang ICC para mag-imbestiga sa Pilipinas, sinabi ni Guevarra na ipapaubaya na niya kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang desisyon.

“I will leave that to the higher authorities, I am referring to the president at saka ang foreign affairs kung tayo ay makiki¬pag-cooperate with the ICC kung sakali mang final ang kanilang resolution na ipagpatuloy ang investigation dito sa Pilipinas. Policy question na yon pagdating sa point na ‘yon maging final ang resolution ng ICC na ipagpatuloy ang imbestigayon,” dagdag ni Guevarra.

“Nagkaroon na kami ng pag-uusap in a private meeting with the president, akoang justice secretary, ang presidential legal adviser, ang dating executive secretary, ang DFA at unanimous ang aming decision na i-oppose ang plano ng ICC prosecutor namakialam sa imbestigasyon na ginagawanatin dito sa Pilipinas,” wika ni Guevarra. (Aileen Taliping)