Higit 1K pulis ikakalat sa MassKara Festival

Magpapakalat ang Philippine National Police (PNP) ng mahigit sa 1,000 pulis para matiyak ang seguridad sa pagdaraos ng ika-43 taong MassKara Festival sa Bacolod City.

Isinagawa ang countdown bilang hudyat ng pagsisimula ng festival nitong Biyernes sa Bacolod City Government Center. Magtatapos ito sa Oktubre 23.

Sa isang send-off ceremony sa Bacolod City Police Office (BCPO) headquarters, iprinisinta ni Col. Thomas Joseph Martir, police city director, kay festival director Pinky Mirano-Ocampo ang mga tropa na ikakalat at magbabantay sa paligid ng siyudad.

Sinabi ni Martir na paiigtingin sa paligid ang police visibility para matiyak na walang sasalakay na mga kawatan at kriminal dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga turista.

Bukod sa kanilang mga pulis, magpapadala rin aniya ng kanilang mag miyembro ang Police Regional Office-Western Visayas para dagdag-seguridad sa lugar.

May itatalaga ring mga tauhan ang Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, force multipliers at disaster response units para agarang makatugon sa anumang insidente.

Samantala, mahigpit namang ipagbabawal ang pagdadala ng backpack at pagsusuot ng baseball cap saanmang lugar na magiging sentro ng mga aktibidad ng festival.