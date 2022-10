Grabe depresyon: Ice iritable, walang gana

Inamin ni Ice Seguerra na simula early 2000 ay na-diagnose na siya ng anxiety at clinical depression.

At malaking bagay ang pagmamahal at masayang pamilya na meron siya sa kanyang misis na si Liza Diño at ang anak nito kaya rin nakakap-cope-up si Ice.

Inilahad ni Ice ang kanyang kondisyon sa YouTube channel ni Karen Davila. At dito nga niya sinabi kung ano ang mga senyales na dapat tingnan kung ang isang tao ay posibleng may depression.

“Una, wala akong ganang makipag-usap. Don’t mistake depression as sadness. There are other people who looks happy, pero kinabukasan, nagpakamatay na.

“It’s hard to talk about our emotion sometimes because even us don’t understand why it’s going on. So hindi siya ‘yung, ‘ate, usap tayo kasi masama ang loob ko kay ganito.’ Hindi siya gano’n. It’s either irritable ‘yan.”

Sa part daw ni Ice, nararamdaman na niya na sinusumpong siya ng depression kapag naiirita na siya.

“’Yun yung sa akin, nalalaman ko kapag paparating na siya kapag nagiging irritable na ‘ko. Palagi akong nasa kama at wala akong gana to do the things that I am normally excited. It’s either you overslept or you don’t sleep at all.”

Si Ice raw, nag-o-oversleep daw siya pero gising siya ng buong madaling-araw at tulog ng buong araw. At sa kabila ng lahat, ang message ni Ice sa lahat na may mga pinagdadaanan na depression, ‘wag daw mag-give-up.

“Whatever it is that you’re going through, don’t give-up. This too shall pass. Everything changes.”

B-day wish natupad: Tom masaya na kahit wala si Carla

Nakausap via video call ni Ogie Diaz ang actor na si Tom Rodriguez. At nalaman sa vlog ni Ogie na nakatira raw ang actor sa common friend nila sa Las Vegas.

At dahil birthday ni Tom nitong October 1 at nakausap nga raw niya ito.

At si Tom mismo ang nagsabi na halos natupad na raw ang mga birthday wish niya. Aniya, “I’ve been through a dark night of the soul this past few months.

“A lot of things that I don’t think would make it through. But my family has been all throughout. The kindness of strangers, people I’ve just met. People I’ve know before have truly helped me along kaya, sabi ko nga like I never felt I was alone all throughout the whole process.

“Kahit gaano kahirap minsan, I’m happy. So ngayon, wala na. Sana continuous na lang.”

Kaya it’s really safe to say na naka-move-on na nga ang actor sa pinagdaanan niya sa marriage life nila ni Carla Abellana.