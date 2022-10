Gialon, Van der Valk puntirya uli ng titulo

SA pagkawala ng dalawang nagwagi sa unang apat na yugto ng 10th Philippine Golf Tour 2022 sa magkaibang rason, lalagare sina Zanieboy Gialon at Guido Van der Valk para sa pangalawang glorya sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) Riviera Championship umpisa sa Martes (Okt. 4) sa Riviera’s Langer course sa Silang, Cavite.

Kumbinsido ang panalo ni Gialon sa Caliraya Springs na unang naging punong abala ng PGT leg noong Abril habang nakaungos si Van der Valk kontra kay Luisita stage winner 2016 Rio De Janeiro Olympian Miguel Luis Tabuena sa sudden death sa Splendido Taal noong Mayo.

Pero kahit liban si Tabuena, na magpapatuloy ng kampanya sa ibayong dagat, at nang kapapanalo sa Eagle-Ridge-Aoki na si Michael Bibat, na nagka-back spasm sa gym workout noong isang linggo, haharap pa rin sa matinding labanan sina Gialon at Van der Valk sa pag-asinta sa isa pang titulo ng P2M championship na handog ni Don Enrique Anselmo Razon Jr. ng ICTSI.

Makakatuos nila sina multi-titled Juvic Pagunsan, Angelo Que, Antonio ‘Tony’ Lascuña, Clyde Mondilla, Jhonnel Ababa, at ang mga batang sina Ira Alido, Sean Ramos, Ivan Monsalve at Rupert Zaragosa na sasawata sa kanilang maging dobleng kampeon patungo sa pinal na bahagi sa Pradera Verde sa Okt. 25-28.

“I didn’t play consistently at Eagle Ridge, but hopefully, with a little luck, I get the chance to prove myself again next week,” lahad Sabado ni Gialon, na sumalo sa pang-anim sa sixth. (Ramil Cruz)