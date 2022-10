Garcia hiling suporta sa TODO para-triathlon

KILALA si coach Vince Garcia sa triathlon ‘di lang bilang isang mahigpit na katunggali kundi ‘godfather’ sa mga para triathlete na kinabibilangan nina national players Al Fernandez at Calib Sim Jr. Gayundin nina Godfrey Taberna, Raul Angoluan at Jake Lacaba — ang pinakabata pero pinakaagresibo sa grupo.

Isinilang sa Tacloban City ang 22-anyos na walang kaliwang binti at bingot, pero walang makakapigil sa kanya na makipagtunggali nang mapabilang sa TODO Para-Triathlon Team noong nakaraang taon lang.

Naalala ni Garcia ang isa sa mga unang pakikipag-usap kay Lacaba na nagpatotoo sa determinasyon niya na makasali sa team. Pagkasang-ayon sa isang pulong, sinabi ni Garcia na inaasahan niyang sasakay sa bus si Lacaba paluwas ng Maynila pero sa halip ay nag-bike ang binata ng humigit-kumulang 130 kilometro para lang magpakilala.

“Nang hilingin ko sa kanya na pumunta sa Acropolis para ma-assess ko siya, nagulat ako na nag-bike siya mula Tarlac hanggang Quezon City agad,” sey ni Garcia.

Sumabak si Lacaba sa unang kompetisyon – ang Mt. Mayon Triathlon Championships — na tinaguriang sa pinakamapanghamong kompetisyon sa bansa nitong Agosto 14 sa Albay.

Kasama ang manlalangoy na si Manuel Lobrigo Jr. at ang runner na si Al Fernandez, nagbisikleta si Lacaba para maselyuhan ng TODO ang pangatlong puwesto sa tatlong oras, 36 minuto, at 29 segundo.

Puno ng determinasyon, opisyal na naging triathlete si Lacaba nang kumasa sa unang indibidwal niyang karera sa katatapos na New Clark City Triathlon sa Capas, Tarlac.

Lumaban sina Lacaba at Michael Bayani, isang teammate na may permanenteng bali sa kaliwang bukung-bukong, sa individual short distance 500m swim, 25K bike, 6K run at pumodium bilang pangalawa sa kategorya.

Ang trio ni lna Sim (swimming with one leg), Taberna (biking with a right clubbed-foot) at Angoluan (running without both arms) kinumpleto ang long-distance relay 900m swim, 50K bike, 12K sa parehong karera.

Habang naghahanda para sa malalaking karera sina Coach Vince, ang para-boys, at The Pedal Trap – ang bike shop na pag-aari niya — nagsisikap na makapangalap sila ng pondo sa pagbebenta ng eScooters para sa para-triathlon team.

Tulad ng The Pedal Trap kung saan ang lahat ng kita ng bike shop ay napupunta sa mga gastusin ng mga Para-boy, ang kikitain sa mga eScooter ang pakikinabangan din ng koponan para sa pagsasanay, uniporme, bisikleta at iba pang kagamitan sa karera.

“Expenses for sending the para-boys to races entails airfare when needed, land transportation, hotel bookings, registration if not free, and food before, during, and after races. And to fund our efforts, we are seeking assistance in raising funds by selling good quality eScooters. Message us if you’re open to helping us,” ani Garcia.

Mula sa presyong P35K, mabibili ang bagong eScooter sa mababang P25K na may 1-year warranty.

Sa mga interesado, maaring magpatala para sa test drive sa Pedal Trap sa mobile n0917 886 6341. Malaking pasasalamat din ng TODO Para-triathlon team sa anumang donasyon o tulong na maibabahagi sa kanila.