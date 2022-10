Figueroa, NU kumahol

Mga laro sa Miyerkoles (Philsports Arena, Pasig)

11 am – UE vs FEU

1 pm – ADU vs UP

4:30 pm – UST vs DLSU

6:30 pm – ADMU vs NU

BUMIRA si Jake Figueroa ng walo sa 13 points niya sa fourth quarter upang bisigin ang NU Bulldogs na dambahin ang UE Red Warriors 77-70 sa 85th University Athletic Association of the Philippines men’s basketball tourney elims Linggo ng hapon sa MOA Arena sa Pasay.

Pakitang gilas ang 82nd junior MVP 2019-20 at dating Adamson Baby Falcon sa fourth period sa pagrenda sa 16-3 blitz para itala ang 67-55 na kalamangan mula sa sa 53-52 at dehins lumingon pa ang Sampaloc-based dribblers.

“It’s a good win for us but still marami pa kaming kailangan trabahuhin. Bukas back to drawing board, we will review kung ano mga lapse talaga namin,” sey ni NU coach Jeff Napa.

Top scoer si John Lloyd Clemente sa 15 puntos, habang nagdagdag ng 13 si Patrick Yu, at 10 si Michael Malonzo para sa Bulldogs.

Dehins naisalba ng 17 markers ni Kyle Paranada at 15 ni Luis Salgado ang mga basketbolista ng Recto.

Ang iskor

NU 77 – Clemente 15, Figueroa 13, Yu 13, Malonzo 10, Manansala 9, Baclaan 8, John 5, Minerva 3, Mahinay 1, Galinato 0, Padrones 0, Tibayan 0, Palacielo 0, Tulabut 0.

UE 70 – K. Paranada 17, Villegas 15, Sawat 7, Stevens 6, N. Paranada 6, Antiporda 6, Payawal 5, Tulabut 4, Alcantara 2, Remogat 2, Pagsanjan 0, Guevarra 0, Abatayo 0, Lingo-Lingo 0.

Quarters: 24-11, 44-32, 53-52, 77-70. (Gerard Arce)