Dingdong saludo kay Marian bilang ina

Ang kalusugan ang priority ng mag-asawang Marian Rivera, Dingdong Dantes. Isang mahalagang tungkulin ito sa kanilang tahanan, lalo na sa mga anak nilang sina Zia at Sixto.

Pagpapatunay rin na seryoso ang Kapuso Primetime King and Queen ang kanilang papel sa tunay na buhay—ang maging mabuting magulang.

“Hindi biro ang pagiging magulang. Ang dami naming natutunan. I think during this pandemic, bottom line is kalusugan ang pinakakailangan natin. We want to do so many things. Our kids want to do so many things. But the fact is that marami pang darating na mga hadlang like viruses and the only way to fight them is to have a strong immunity,” sabi ni Dingdong.

“Marian especially needs a strong mindset because she’s a very hands-on mom. Tandem kami. Siya maghahanda, ako maghahatid at ako magsusundo. Mahalaga na doon pa lang sa prep stuff, kumbaga napapatibay at napapalakas na namin sila, so that when they go to school, especially now it’s face-to-face, there’s a certain level of protection when they want to get into sports para alam natin na kayang-kaya ng katawan nila,” dutong na sabi pa ni Dingdong, na tutok din sa ‘Family Feud Philippines’ na mataas ang rating.

Para palakasin ang immunity at panatilihing masigla sina Zia, Sixto, naging bahagi na ng kanilang buhay ang Ceelin Plus, isa sa mga produkto ng Unilab, ang nangungunang pharmaceutical at healthcare company sa Pilipinas. Mayroon itong Ascorbic Acid + Zinc na nagbibigay ng dobleng proteksyon kasama ang matatag na ZincPlus® Technology na nakakatulong na magbigay ng fully loaded immunity, kasabay ng tamang pagkain at healthy lifestyle.

Nakakatuwa rin na kagaya ng ibang happily married couple, madaling nasusuportahan ni Marian ang mga pahayag ng kanyang asawa.

“Nag-eendorso kami ng isang produkto palagi na kailangan na ginagamit ko at sure ball ako na gagamitin ko siya. Ayokong i-endorse just for the sake of the money or because of may endorsement ako, no! Bakit namin kinuha ang Ceelin at patuloy na nakikipag-partner dito? Kasi sa bahay, ang mga bata Ceelin talaga iniinom nila since Day 1. It’s very easy for us na i-feed sa kanila ang Ceelin kasi kilala na nila, alam na nila at kabisado na nila at iniinom talaga nila.‘Yun ‘yung mahalaga sa akin,” sabi ni Marian.

“Nakikita namin ang benepisyo ng Ceelin, especially now nagpi-face-to-face classes na ‘yung mga anak namin. Sorry for the term talaga, for being a mom is being paranoid and OA talaga. Hangga’t kaya mong ibigay at siguraduhin na secure ang kalusugan nila, lahat ng pwede mong ibigay, ibibigay mo talaga. So nandyan ang Ceelin Plus para sa amin,” dugtong na chika pa ni Marian.

Siyanga pala, katatapos lang ng mag-asawa sa GMA sitcom nilang ‘Jose & Maria’s Bonggang Villa’. Naglabas din sila ng dokumentaryo, ang ‘Miss U: A Journey to The Promised Land’ na dinirek mismo ni Dingdong habang nasa Israel sila, kung saan ay nag-judge nga si Marian sa 70th Miss Universe.

At siyempre, nandiyan pa ang ‘Amazing Earth’ ni Dingdong, habang si Marian ay may ‘Tadhana’ pa rin.

#ImmunityForAllKids:

DongYan umayuda sa mga bata

Sa pinagsamang star power ng DongYan, malaking bagay ang pagtulong nila sa mga biktima ng bagyo sa lumipas na mga taon, lalo na ang pagsama nila sa PETA sa kanilang kampanya na palayain ang elepanteng si Mali mula sa Manila Zoo.

Si Dingdong ay aktibo pa rin sa ‘Yes Pinoy Foundation’, at si Marian ay “dedicated woman advocate of breastfeeding and women with special needs” nakatuon, pati na sa ‘Smile Train’, isang internasyonal na charity para sa mga kabataan na may espesyal na pangangailangan na kayang masolusyonan: cleft lip at palate o bingot.

Bilang ‘overprotective parents’, mayroon na sila ngayong bagong layunin na malapit sa kanilang mga puso.

“Araw-araw, walang mintis, binibigyan namin si Zia at Sixto ng Ceelin Plus para siguradong ligtas sila sa banta ng mga sakit. Ngunit hindi lahat ng bata ay nakakakuha ng proteksyong tulad nito.

“Kaya naman, natutuwa kaming maibahagi sa inyong lahat ang #PangakongProteksyon #ImmunityForAllKids ng Ceelin, kasama ng Caritas Philippines!” sabi ng mag-asawa.

Ang proyekto ay sa pakikipagtulungan ng Ceelin at Caritas Philippines, ang humanitarian, development at advocacy arm ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP), sa ilalim ng direksyon at pangangasiwa ng Episcopal Commission on Social Action-Justice and Peace (ECSA-JP).

May 100,000 na mga bata mula sa malalayong lugar o tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas (GIDA) na kulang sa nutrisyon ang nabigyan ng bitamina mula nang magsimula ang proyekto noong Marso 2022, na tumutulong sa kanila na palakasin ang kanilang resistensya sa sakit lalo na’t ang mundo ay nasa gitna pa rin ng pandemya.

“Lahat ng mga bata ay may karapatang maging protektado at magkaroon ng magandang kalusugan at maging malakas ang resistensya laban sa sakit. Good health is a basic human right, but access to it is limited,” sabi pa nina Dingdong at Marian.

Para maibsan ang problemang ito, namahagi ang mag-asawa ng Ceelin vitamins sa mga batang nasa pangangalaga ng Caritas Philippines noong Sept. 13 na ginanap sa Obispado de Cubao, Quezon City, sa harap mismo ng Immaculate Conception Cathedral kung saan sila ikinasal noong 2014.

Dumalo rin sina Bishop. Jose Colin M. Bagaforo, ang Pambansang Direktor ng Caritas Philippines, Fr. Ronnie Santos, Direktor ng Caritas Cubao at mga madre mula sa Kidapawan City, Cotabato.

Sabi ni Fr. Antonio “Tony” Labiao, Executive Secretary ng Caritas:

“Ito ay nagbibigay ng napakagandang pagkakataon para palawakin ang ating mga legacy programs. Salamat sa Unilab, at sa Ceelin, na walang sawang tumutulong sa Caritas Philippines, lalo na sa mga komunidad na palaging naaapektuhan ng mga bagyo.”

Nangako ang proyektong “No Child Left Behind” na walang maiiwanang bata habang ito ang programa ay ginaganap sa buong bansa, mula sa matataas na lugar ng Bontoc sa Mountain Province hanggang sa mga liblib na isla sa paligid ng Tawi-Tawi, lahat ng may humigit-kumulang 1.2 milyon na bata ay nakikinabang ngayong taon.

“Nawa’y simula lamang ito ng isang tunay na pakikipagtulungan upang mabuo ang ating mga komunidad,” sabi ni Bishop Bagaforo.

“Dalangin naming ipagpapatuloy ng Ceelin ang kanilang proyekto sa iba’t ibang bahagi ng bansa, katuwang pa rin ang Caritas at ang mag-asawang Marian at Dingdong.”

Anyway, si Dingdong ay mayroong 3.7 million follower, habang si Marian ay may 12.4 million follower sa Instagram. Sa Facebook naman, may 3.8 million follower si Dingdong habang 27 million naman si Marian.

Sa kanilang mabigat na impluwensya sa social media at ang kanilang status bilang power couple, maingat sila sa kung anong mga adbokasiya ang susuportahan sa kanilang mga social media.

“Si Dong palagi niya akong nire-remind na isa kami sa mga nabiyayaan na magkaroon ng ganitong klaseng trabaho at mahalin ng mga tao ng ganito. In return sa mga taong nagmamahal sa amin, nire-remind niya ako na gamitin natin sa tama at wasto itong biyaya na binigay sa atin na makatulong tayo sa ibang tao.

“Sinasabi niya, ang dami mong followers so use it para makatulong ka sa ibang tao. Minsan kasi pag nanay ka na, ang dami mo ring ginagawa. Minsan ‘di mo na alam kung saan ka pupunta.

“Si Dong na lang nagsasabi, focus kung anong gusto mo. Focus on ano talaga nasa puso mo. Ayaw namin gumawa ng plataporma na hindi namin pinaniniwalaan at wala din ‘yung puso namin.

“So sa bawat post namin at ginagawa namin, gusto namin na nagre-reflect ‘yun sa amin at nakikita ‘yun ng mga taong nagmamahal sa amin. Mahal namin kayo. Mahal namin kung anong binigay n’yo sa amin, so let’s help each other,” pahayag pa ni Marian.