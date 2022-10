Delicadeza wala sa radar ng mga dating Aboitiz exec

Hanggang ngayon, kakaunti pa rin ang nakakaunawa ng probisyon sa 1987 Constitution kaugnay sa “ Rules Implementing the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees”.

Itinatadhana ito ng Section 12 ng Republic Act No. 6713 na pinagtibay noong February 20, 1989 at epektibo noon pang March 25, 1989.

Malinaw ang inilabas na regulasyon sa implementasyon ng “Rule IX : Conflict of Interest and Divestment Section”.

Sakop ng probisyon ito ang mga sumusunod: 1. (a) An official or employee shall avoid conflict of interest at all times. (b) Conflict of interest occurs: (1) When the official or employee is: (a) a substantial stockholder; or (b) a member of the Board of Directors; or (c)an officer of the corporation; or (d) an owner or has substantial interest in a business; or (e) a partner in a partnership.

Alam ba ninyo na kahit nagbitiw na sa posisyon ang mga tinutukoy na opisyal ay nananatiling ipinagbabawal pa rin sila na humawak ng posisyon sa pamahalaan.

“These acts shall continue to be prohibited for a period of one (1) year after resignation, retirement, or separation from public office, except in the case of paragraph (c) above, but the professional concerned cannot practice his profession in connection with any matter before the office he used to be with, within one year after such resignation, retirement, or separation provided that any violation hereof shall be a ground for administrative disciplinary action upon re-entry to the government service.”.

Binabanggit natin ito kaugnay sa pagtatalaga kay Monalisa Dimalanta bilang pinuno ng Energy Regulatory Commission (ERC) base diumano sa conflict of interest.

Binatikos kasi siya ng pangulo ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Inc. na si Pete Ilagan sa pagsasabing hindi magiging epektibo si Dimalanta bilang energy regulator dahilan sa dating trabaho nito na abogada ng Aboitiz Energy Group sa loob ng mahabang panahon.

Ang problema, ganito rin umano ang sitwasyon ni Department of Energy (DOE) Secretary Raphael Lotilla na naging abogado rin ng Aboitiz Energy Group kasabay ni Dimalanta.

Sinasabing saklaw ng conflict of interest ang isang tao kung ang kanyang pamilya, kaibigan, kapuso, kamag-anak, sitwasyon sa pananalapi, at iba pang bagay na may kinalaman sa kanyang puwesto sa lipunan ay maaaring makaapekto sa kanyang hatol, desisyon o aksyon sa trabaho o tungkulin.

Isang halimbawa rito ay sitwasyon ng isang huwes at ang kasong isinampa ay nagsasangkot sa isang miyembro ng kapamilya, kamag-anak, kapuso, kaibigan, o sinuman na naging malapit sa kanya.

Maselan ‘yan at karaniwang ginagawa ay nagi- inhibit o boluntaryong bitawan ang kaso upang makaiwas sa naturang “conflict of interest”.

Paano dedesisyunan ni Dimalanta ang kaso o isyu na may kinalaman sa kanyang dating korporasyon na pinaglingkuran bilang bagong ERC chief?

Sa sitwasyon ni Lotilla, sakaling i-reappoint siya ni PBBM, masasagot kaya niya nang maayos ang naturang tanong ng ilang miyembro ng Commission on Appointments?

Maging epektibong opisyal ba sina Dimalanta at Lotilla kung saka-sakali sa gitna ng naturang sitwasyon?