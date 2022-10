Dating OFW timbog sa backpack

Arestado ang isang dating overseas Filipino Worker (OFW) matapos umano itong maaktuhan habang nagnanakaw ng mamahaling backpack sa loob ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 kahapon.

Kinilala ni Airport Police Department (APD) intelligence and investigation division officer Jhesus Ducusin ang suspek na si Agustin Diva ng Pasay City, nasa hustong gulang, may asawa at residente nsa 12th-1st St. Barangay 183 Villamor, Pasay City.

Umakyat pa ng kisame ng terminal ang suspek para makatakas pero nakorner siya ng mga pulis bandang alas-singko ng madaling-araw.

Nabatid na marami ng kaso ng pagnanakaw ang suspek sa NAIA pero nalulusutan nito ang mga reklamo laban sa kanya.

Sa imbestigasyon, sinabi ng suspek na dati siyang seaman pero nawalan ng trabaho dahil sa pandemya.

Samantala, narekober sa kanya ang ninakaw niyang mga backpack at kakasuhan ng theft. (Otto Osorio)