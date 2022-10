Darna mas maangas na kay Wonder Woman

Todo sa pagtutok ang mga manonood sa panibagong episode ng “Mars Ravelo’s Darna,” kung saan nag-number one trending sa Twitter PH ang hashtag nitong #DarnaShootToKill.

Sabi ng mga netizen, ibang klase ang naging cinematography ng episode kung saan tampok ang kamangha-manghang visual effects, camera shots, at intense action scenes nito.

Tweet ng mga fan, “This whole sequence is exactly what we all wanted from Darna. The iconic superhero we all know and love. The thrill of this whole sequence had the perfect build-up. Well-directed scene and the acting in these moments also told so much.”

Sabi pa ng ibang netizen, feeling niya ay nagbabasa siya ng komiks nang mapanood niya ang buong eskena.

“Oh my God. That sequence literally felt like it was off a comic book it’s amazing.”

Napansin din ng mga netizen na lalong lumakas ang dating ni Jane de Leon bilang Darna. Na deserve na deserve talaga niyang hirangin bilang Darna!

“Jane De Leon proving us over and over again that she deserves to be Darna. Imagine 3 years of unnecessary hatred and bashing she experienced just because she’s not as well known as the other stars. Now, the spotlight is yours,” tweet ng fan.

Comment naman ng isa pang manonood, mas maangas pa ang datig ni Jane as Darna kay Wonder Woman, kaya masarap panoorin.

“Habang tumatagal lalong gumaganda ang teleseryeng ito!” sey niya.

Siyanga pala, intense ang mga naganap sa naturang episode kung saan maiipit sa engkuwentro ng El Diablo syndicate si Regina, o mas kilala bilang Valentina na ginagampanan ni Janella Salvador.

Pero, may isang bata na naipit din sa mainit na barilan at na-tuliro sa mga nagaganap matapos ding mabaril ang kanyang amang driver.

Nag makita ni Regina ang bata ay agad niyang sinubukang saklolohan ang bata nang biglang dumating sa eksena si Darna para siya ang magligtas sa dalawa.

Agad din niyang pinuksa ang sindikato at niligtas ang hostage nito na kapitbahay din pala ni Narda.

Pero tila namuo muli ang galit ni Regina nang agawin muli ni Darna ang spotlight sa kanya. Dahil dito, biglang nag-iba ang anyo ng mga mata niya at makikitang sukdulan na ang poot ni Valentina sa kanya. (Rb Sermino)