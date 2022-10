DA ‘di kayang kontrolin presyo ng gulay

Aminado ang Department of Agriculture (DA) na hindi nila kayang rendahan ang biglang pagtaas ng presyo ng mga gulay sa mga palengke dahil sa epektong idinulot ng bagyong Karding.

Sinabi ni DA Undersecretary Christine Evangelista na hindi sila makapagpatupad ng suggested retail price (SRP) sa gulay dahil magalaw ang presyo nito hindi katulad ng ibang produkto.

Dahil dito, makikipag-ugnayan aniya sila sa market masters ng bawat local government units para maprotektahan ang kanilang consumers.

“Pagdating sa gulay kasi mahirap magbigay ng SRP kasi usually nakapako ‘yan for 60 days, eh ang gulay magalaw ang presyo. We want to educate also our market masters and LGUs kung magkano lang dapat ‘yong presyo para sila dapat mismo masabihan nila ‘yong mga trader, ‘yong nagbabagsak na masyadong mataas ‘yan, so they can protect their consumers in their area,” ani Evangelista.

“‘Yong kadiwa natin, ‘yon ang ating palalakasin para may alternative ang ating mga consumer. We have to work with the LGU para sabay ‘yong ating approach,” wika ni Evangelista. (Aileen Taliping)