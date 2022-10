Coco dinumog sa San Diego

San Diego, CA. — Alam mo, Dondon (my dear editor), bilib ako sa mga taga-Liberty Entertainment headed by their executive producer, Ms. Millie Gurfinkel, wife ng famous immigration lawyer na si Atty. Michael J. Gurfinkel.

Sila ang nag-invite sa akin na mag-cover ng kick-off show ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano: Pasasalamat Tour U.S.A.’ sa Sycuan Casino sa El Cajon, California noong Saturday night (kahapon ng umaga sa ‘Pinas).

Si Ms. Cora Oriel ng Asian Journal ang nag-facilitate sa group ni Ms. Millie regarding sa pagko-cover ko sa show ng group ni Coco Martin at talaga namang sinundo pa ako sa Beverly Hills at pinag-drive pa-Sycuan Casino.

Kaka-touch sila dahil inasikaso talaga ako.

Ang ikinagulat ko pa, pagkakita sa akin ni Ms. Millie sa may entrance ng Heritage Event Center, talagang nagpasalamat siya para sa mga naisulat ko para sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ event nila.

Touching na marunong mag-appreciate si Ms. Millie, huh!

Anyway, successful ang kick-off show nina Coco, Jodi Sta. Maria, Raymart Santiago, Michael de Mesa at iba pang naging bahagi ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’.

Sobrang natuwa rin ang mga fan na nagpunta sa Sycuan Casino dahil talagang bumaba pa sa audience si Coco.

Sabi nga ng aktor, sobrang na-appreciate niya ang suporta ng mga taga-San Diego sa kanilang kick-off show.

Sabi nga niya, mahigit tatlong taon din silang hindi nakapag-show abroad at sobrang thankful sila na dinumog nga ang kanilang show sa Sycuan Casino.

Bongga!

Anyway, natuwa rin ako kay Eric na nag-host sa show na ‘yon dahil nang makita niya ako na nakaupo sa front row ay in-acknowledge niya ako.

As I write this, ongoing pa rin ang show at kai-introduce pa lang ni Coco kay Jodi na kumanta ng ‘Dancing Queen’.

In fairness, magaling kumanta si Jodi, huh!

Anyway, gusto rin naming pasalamatan si Jonathan Aligada sa pag-aasikaso sa amin para makapag-cover ng nabanggit na show para sa Abante Tele-Tabloid.

Soon ay mapapanood ninyo ang iba’t ibang kinunan namin doon sa online show namin sa Abante News Online Facebook page, kaya abangan ‘yon!