Clarin, Bulldogs nanakmal

SUMAKMAL si Camille Clarin ng 22 points, 7 rebounds at 4 assists sa pagbibida sa six-time defending champion NU Lady Bulldogs sa rekord na pagtambak na 84 points kontra UE Lady Warriors, 131-47 sa 85th University Athletic Association of the Philippines women’s basketball tourney elims sa MOA Arena sa Pasay Linggo.

Humaba rin ang winning streak sa 97 sapul noong 2014, binura rin ng 131 sa panahon ng computerization stats ang 129 ng Santo Tomas Golden Tigresses laban sa UP Lady Maroons nung Setyembre 22, 2018.

Nabakante sapul pa nu’ng Nobyembre 2019 at nagkaroon ng bagong coach sa katauhan ni coach Aristeo Dimaunahan na pumalit kay Patrick Henry Aquino, pero walang pinagbago ang bangis ng Bustillos-based cagebelles.

“It was a statement to the UAAP that we’re back. New coach, new players, but we still have the same culture and same goals,” suma ni Clarin. (Gerard Arce)