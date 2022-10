Cassy kinilig kay Jessi

Ultimate fangirl muna ang peg ni Cassy Legaspi nang bumisita sa ‘Pinas ang South Korean-American rapper na si Jessi nitong Biyernes.

Isa nga si Cassy sa nagkaroon ng pagkakataon na makapag-selfie kay Jessi.

“ZOOM IN, ZOOM OUT..Yes this photo is real man (crying emoji).

“Thank you so much to Jessi & her team for this!! @jessicah_o #JessiZoonInManila,” caption ni Cassy sa kanyang Instagram post nitong Sabado.

Bukod sa selfie, nag-include din si Cassy ng video clips ng concert kung saan makikita up close kung gaano siya kalapit sa stage kung saan nag-perform ang rapper.

Madalas nga raw na makihalubilo at magkomento si Cassy sa tuwing naka-live sa Instagram si Jessi.

Kaya nang makadaupang-palad niya ito ay sinamantala na talaga ni Cassy.

“From just commenting to her live to finally seeing her in person.”

“OMG! I only saw u commenting to her IG live, now you got to see her in person. Happy for you!”

Iyan ang ilan sa komento sa post ni Cassy sa IG.

Isa nga iyon sa mga hindi malilimutang gabi ni Cassy. (Batuts Lopez)