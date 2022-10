Boss Emong pa-wow

NAPAANGAT sa kinauupuan ang mga karerista nang tawirin ni Boss Emong ang meta para manalo sa Condition Race Merged sa Metro Turf sa Malvar/Tanauan, Batangas nitong Sabado ng gabi.

Bakbakan sa rektahan, gabuhok lang ang ungos niya sa sumegundong Charm Campaign.

Humarurot agad paglabas ng aparato sina Boss Emong at Best Regards na mga nagtagisan hanggang sa pagsungaw ng rektahan.

Sa huling 150 metro ng karera, umalpas bahagya ang kabayong nabanggit pero malakas ang dating ni Charm Campaign kaya nagkahiyawan sa karerahan.

Idineklarang photo finish, pero makalipas ang ilang sandali’y ginawad kay Boss Emong ang panalo na sinakyan ni star jockey Jeffril Zarate sa clocking na 1:10.2 sa 1,200-meter race upang hamigin ang premyong P10K ng winning horse owner. (Elech Dawa)