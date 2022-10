Bea obsessed kay Ian: Ang haba talaga!

Nag-makeup tutorial ang Kapuso aktres na si Bea Alonzo sa latest vlog niya sa YouTube.

Itinuro niya sa kanyang mga fans kung paano niya naa-achieve ang no-makeup look na tatak-Bea.

Habang nag-eyelash curler ang aktres, naikuwento niya na sobrang inggit siya kay Ian Veneracion.

“Nao-obsess ako doon sa pilik-mata niya, kasi ang haba talaga ng pilik-mata niya.

“Actually pati si John Lloyd mahaba ‘yung pilik-mata,” dagdag pa ni Bea.

Noong gumagawa umano sila ng show together ni Ian ay natalo sa dare ang aktor kaya kinurl niya ang pilik-mata nito.

“Gusto kong malaman kung aabot hanggang kilay niya. At umabot talaga hanggang kilay! Ang haba talaga ng lashes niya! Nakakainggit,” kuwento pa ng aktres.

Ni-recall din niya na minsan ay aksidenteng naahit ng makeup artist niya ang kanyang pilik-mata kaya halos mangalahati ito. At dahil hindi pa naman siya gaanong big star noon ay hindi siya nakapagreklamo.

“Iyak ako nang iyak pero wala na akong nagawa. But it grew back!” say ni Bea.

Bata pa raw siya noong mag-umpisa sa showbiz kaya natuto siyang makeup-an ang sarili.

Sa mga movie nga raw na “The Mistress” at “Four Sisters and a Wedding” bilang si Bobbie ay siya umano ang nagpaganda sa kanyang mukha.

Karamihan din daw sa kanyang kaalaman sa pagmi-makeup ay natutunan din niya sa ilang YouTube vlogs.

Umaasa ang aktres na may mapulot na tips mula sa kanya ang mga fans sa naturang vlog.

Mapapanood si Bea tuwing week nights sa “Start-Up PH” sa GMA. (Batuts Lopez)