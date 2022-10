Bartolano niligtas UP vs Perpetual Help

Mga laro sa Oktubre 8 (Rizal Coliseum-Malate, Maynil)

10 am – LPU vs EAC

12:30 pm – FEU vs CSJL

3 pm – DLSU vs CSB

5:30 pm – UE vs SBU

ISINALBA ni Alyssa Bertolano ang University of the Philippines sa bingit ng bangungot kontra University of Perpetual Help System Dalta, 10-25, 25-23, 22-25, 25-15, 15-10 sa 1st Shakey’s Super League Collegiate Pre-Season Championship Linggo sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Maynila.

Ibiuhos ni Bartolano ang apat sa kanyang kabuuang 16 points na may 3 service aces upang itala ang unang panalo ng Lady Maroons at kapitan ang liderato sa pagsisimula ng kampanya sa 5-team Pool A ng developmental women’s indoor volleyfest.

“Sinunod lang po namin ang iniuutos ni coach Shaq (Cesael Delos Stantos) na huwag kami nerbiyusin at gawin lamang ang mga ginagawa namin sa praktis,” salaysay ni Bartolano.

Nalasap naman ng Lady Altas ang unang kabiguan at namantsahan ang dating dalawang sunod na panalo sa torneo na hatid ng Shakey’s Pizza Asia Ventures ,Inc. (SPAVI) at pinatatakbo ng Athletics Events and Sports Management Group of the Philippines, Inc. (ACES Phils).

Kasagsagan pa ang tatlong laro kahapon at magpapatuloy ang hostilidad sa darating na Sabado, Oktubre 8 sa nabanggit pa ring playing venue. (Lito Oredo)