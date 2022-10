Bago bigyan ng project! Mga artista i-drug test

Pinapasalang sa mandatory drug test ang mga celebrity bago bigyan ng proyekto sa entertainment industry.

Ginawa ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbersm chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs ang panawagan matapos maaresto ang aktor na si Dominic Roco, at apat na iba pa sa police buy-bust operation sa Quezon City noong Sabado.

“Actors, actresses and other movie celebrities should all be drug-free because they are public figures that are being idolized by the public, particularly the Filipino youth. They would be setting bad examples if they would be involved in the use of drugs, or worse selling drugs,” sabi ni Barbers.

Sinabi ni Barbers na dapat tiyakin ng mga movie production outfit, direktor at talent agent na wala silang inaalagaang talent na gumagamit o sangkot sa ipinagbabawal na gamot.

“Alam ko na halos lahat ng ating mga artista ay drug-free o malinis sa usapin ng ilegal na droga. Pero meron din na naliligaw ng landas, na gumagamit o minsan nagtutulak pa ng ilegal na droga,” sabi ni Barbers.

Si Roco ay anak ng beteranong aktor na si Bembol Roco. Siya ay naaresto kasama sina Reynaldo Sanchez, 45-anyos; Eugene Marvin Tolentino, 27; Renz Anthony Cruz, 33; at Dexie Diamante, 21.

Narekober sa kanila ang P112,000 halaga ng shabu, P14,000 halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana, timbangan at marked money.

Noong panahon ng Duterte administration ay walong celebrity ang naaresto — ang aktor na si Mark Anthony Fernandez; starlet na si Krista Miller; dating sexy actress Sabrina M; radio disk jockey na si Karen Bordador at boyfriend nitong si Emilio Lim; dating child star CJ Ramos, Fliptop rapper na si Zaito, at aktor na si Julio Diaz. (Billy Begas)