Aljur inuuna mag-ML kesa anak kay Kylie

Napagtuunan ng pansin ng mga netizen ang post sa Instagram ng aktor na si Aljur Abrenica nitong Linggo.

Makikitang seryoso siyang nakatutok sa kanyang mobile phone at tila naglalaro ng online games.

Kesehodang Mobile Legends (ML) o Call of Duty (COD) ang nilalaro ni Aljur, nabuwisit pa at tila kinokonsensya siya ng mga netizen.

Imbes kasi umano na alagaan ang mga anak niya kay Kylie Padilla, mas inuuna pa nito ang pag-ML o COD.

“Aljur balikan mo na ung asawa mo si Kylie. Maawa ka sa mga anak mo. Mahirap ang broken family,” hirit sa kanya ng isang netizen.

“Kuya AJ ML time na. Salamat sa time samin!” say pa ng isang nag-comment.

May new look nga si Aljur na brush-up ang buhok at may highlights na blonde. Pero may isa na nilait ang kanyang itsura.

“Mukhang magbobote sa ilog,” pamba-bash kay Aljur.

Well, in fairness naman kay Aljur, nag-post nga siya na tila naglalaro ng ML noon, ngunit sa kanyang Instagram stories din ay makikitang kasama niya muli ang mga anak na sina Alas at Axl.

Gaya ng kanilang ama ay mahilig ding mag-mobile games ang dalawa.

People are just to quick to judge lang talaga minsan without seeing the bigger picture huh! Kahit papaano ay may time pa rin naman si Aljur bilang ama kahit hiwalay na sila ni Kylie.

Si AJ Raval ang karelasyon ngayon ni Aljur. Makikita rin ang pag-like niya sa IG post ng aktor. (Batuts Lopez)