1M Pinoy sinalanta ni ‘Karding’

Pumalo na sa mahigit isang milyon ang bilang ng mga Pinoy na naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Karding sa malawak na bahagi ng Luzon.

Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), may kabuuang 1,072,282 katao o 299,127 pamilya ang sinalanta ni ‘Karding’ mula sa 1915 na barangay sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, at Cordillera.

Nananatili naman sa 12 ang mga nasawi, 52 ang sugatan at lima pa ang patuloy na nawawala dahil sa paghagupit ng bagyo.

Samantala, mayroong 58,172 bahay ang apektado ng kalamidad at 51,022 dito ay bahagyang nasira habang 7,150 ang lubusang nawasak sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon at Cordillera.

Sumirit naman sa P3,076,968,120.04 ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Bicol at Cordillera.

Sa sektor ng imprastraktura, naitala ang P304,245,310 na halaga ng pinsala sa Ilocos, Mimaropa, Bicol, at Cordillera. (Kiko Cueto)