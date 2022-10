Yassi niyabang P1.7M na relo

Siguradong kaiinggitan talaga si Yassi Pressman ng mga kapwa artista niya, lalo na ‘yung mga malakasan ang appeal sa social media, o pati na `yung mga mas sikat sa kanya.

Sobra na pala ang yaman ni Yassi dahil hinayaan niyang mabudol siya ng mamahaling relo na nagkakahalaga nang hindi bababa sa $28,980 o may equivalent amount sa Philippine peso P1,701.705.60.

Nasa Instagram ni Yassi ang sinasabi niyong nabudol siya nang puntahan na tindahan ng mga mamahaling relo, ang “Vintage Grail”.

Mapapanood sa Instagram ni Yassi ang pagpasok niya sa tindahan, kasunod ang pagtingin niya sa iba’t ibang klase ng luxury watch, gaya ng Rolex na naka-display.

Makikita rin na sinukatan sa kanyang wrist o pulso ang aktres bilang preparasyon ng pagsusuot nito ng relo. Mayamaya ay nilabas na ni Yassi ang relo na may brand na Audemar’s Piguet, at saka sinipat-sipat.

Sa isang frame nakaupo si Yassi na excited na ginagalaw-galaw ang kanyang mga daliri sa inaasahang pagsusuot ng relo.

Nang mailagay na sa braso nito ang relo, nagtatalon sa tuwa si Yassi na parang nanalo sa lotto.

Napapunas ng pawis sa pamamagitan ng kamay ang lalakeng nagsukat ng relo.

Nasa kategorya ng mga luxury watch ang “Audemar’s Piguet. Masisilip ang brand sa Google at ang average price nito sa market.

Hindi naman siguro pina-prank ni Yassi ang kanyang mga follower, na ang totoo ay isinukat lang niya ito, pero hindi binili?

Nasa caption ni Yassi ang pasasalamat nito sa taong nag-assist sa kanya.

John, Dennis movie palaban sa Emmys

Liyad sa yabang at kasiyahan ang dibdib ni Direk Erik Matti at ng bumubuo ng pelikulang “On The Job”, na pinagbibidahan nina Christopher de Leon, John Arcilla, Dennis Trillo, at iba pa.

Makikipagbakbakan ang ‘OTJ’ sa International Emmy Award 2022, sa kategoryang TV Movie/Mini-Series.

Makakalaban ng OJT ang mga pelikulang mula sa United Kingdom, France at Chile.

Pinoste ni Dieek Matti ang art card ng International Emmy Award 2022 kung saan nakasulat dito ang “On The Job”.

Sabi ni Direk Erik, “Tons of entries make their way to the Emmy’s each year. Great stories and well-made productions waiting to be considered. In the age of streaming, the competition is stiff,. Who would have thought that a limited series like #On The Job from a small country in the Pacific would recognized alongside some big titles from the UK, Chile and France. It is our honor, Emmys. Congratulations Pinas.”

Mike Tan tinapos ang kolehiyo

Marami talagang artista ang balik edukasyon.

Bukod kay Karla Estrada na nag-enroll sa college, at si Ruffa Gutierrez na nag-graduate nga, ang Kapuso actor na si Mike Tan naman ang nag-graduate sa Arellano University.

Bachelor of Arts in Psychology ang kurso ni Mike.

“Finally!!!” sabi ni Mike na masayang-masaya na nakapagtapos na siya ng kolehiyo.