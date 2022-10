Velarde kampeon

PATULOY ang pagpapakitang-gilas ni NM Jerish John Velarde sa Philippine chess circuit matapos makopo ang korona ng International Arbiter/National Master Wilfredo Neri 2nd Memorial Chess Cup online tournament na ginanap sa Tornelo platform nitong Huwebes.

Nagtala ng walong puntos si Velardd mula sa seven wins at dalawang tabla sa nine rounds sapat upang sikwatin ng Imus City, Cavite bet ang P3,000 premyo sa event na may five minutes plus three seconds increment time control.

Ang mga naging biktima ng Grade 10 student ng St. Martha Montessori School sa Imus City ay sina IM Ricardo de Guzman, Marlon Laguador, FIDE Master Roel Abelgas, Grandmaster Rogelio “Joey” Antonio Jr., Woman National Master Francois Magpily, FM Alekhine Nouri at IM Barlo Nadera.

Tabla siya kina International Master Richelieu Salcedo III sa fifth round at International Master Michael Concio Jr. sa ninth at final round.

Nagkampeon din si Velarde sa over the board chess tournament na tinampukang National Youth and Schools Chess Championships Under-17 Open Grand Finals na ginanap sa Dapitan City Cultural Complex sa Zamboanga del Norte nitong Setyembre 22.

Nakatakdang katawanin ni Velarde ang kanyang hometown Imus City, Cavite sa 6th Eastern Asia (ASEAN) Youth Chess Championship na gaganapin sa Bangkok, Thailand sa Nobyembre 4 hanggang 13. (Elech Dawa)