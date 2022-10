Powell, Dragons sinunog Phoenix

Mga laro ngayon: (Araneta Coliseum)

4:30pm — Rain Or Shine vs Terrafirma

6:45pm — Meralco vs Ginebra

KINAMADA ng bisitang Bay Area Dragons ang malinis na 3-0 kartada, pinakahuling biniktima ang Phoenix Super LPG Fuel Masters, 101-91, sa unang salpukan Sabado sa 2022 PBA Commissioner’s Cup sa Big Dome.

Muling nasa unahan ng opensiba ng Dragons si Myles Powell, nagsalansan ng 32 puntos at panahog na 10 rebounds at 4 steals.

Ibinuhos ni Powell ang 17 puntos sa ikatong yugto upang bitbitin ang Bay Area sa kabuuang 32 puntos habang nalimitahan nito ang Fuel Masters sa 20 puntos lamang para mapanatili ang malinis na kartada sa ikatlong sunod nitong pagwawagi.

Nagtulong sina import Kaleb Avery Wesson na nagbuhos ng 10 at Javee Mocon na may 9 na puntos sa unang yugto upang bitbitin ang Fuel Masters sa 29-16 abante matapos ang 12 minuto.

Nagawa pa ng Phoenix iangat ang kalamangan sa pinakamataas na 16 puntos mula sa tres ni Wesson sa 6:13 ng ikalawang yugto sa iskor na 41-25.

Gayunman, ibinuhos ng Dragons ang 23-12 atake sa ikalawang yugto upang makabalikwas at maagaw pa ang isang puntos na abante, 42-41. (Lito Oredo)