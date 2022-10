PBBM tinulak mga mayor sa PPP

Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alkalde sa bansa na bigyang-daan ang tinatawag na public-private partnership o PPP sa pagsusulong ng mga proyektong pang-imprastraktura at digital transformation.

Inihayag ito ng pangulo sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng League of Municipalities of the Philippines (LMP) na ginanap sa Malacañang.

“In seeking and employing the best solutions for our people, let us be open to all the latest innovations, new ideas, and fresh perspectives,” wika ng pangulo.

Pinayuhan niya ang mga alkalde na magkaroon ng partnership sa pribadong sektor upang makamit ang hangad na pag-unlad sa mga imprastraktura at maisulong ang digitalization sa pamahalaan.

“Let us include private partnerships to maximize the service that we give to the people. Let us use that to implement critical projects in each locality, especially those related to infrastructure and digitalization,” pahayag pa ni Pangulong Marcos.