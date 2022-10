PBA malapit na lumubog – netizen

TINGIN ng ilang netizen, nalalapit na ang pagbagsak ng Philippine Basketball Association (PBA) dahil sa bumababang kalidad ng mga laro, ang mga umano’y hindi patas na trade sa pagitan ng mga team at ang paglayas ng mga kasalukuyang player at mga collegiate stars papuntang Japan B.League at iba pang mga liga sa labas ng bansa.

Sa kabilang banda, patok naman sa mga live audience ang MPBL dahil mas exciting umano ang mga laro dito.

“The rise of MPBL is looming and the fall of PBA is fast approaching. See the crowd at MPBL as compared to the live audience at PhilSports Arena. Parang malapit-lapit na pagbagsak ng PBA,” post ng netizen na si Ronel Manalo sa isang video clip ng MPBL game sa pagitan ng Pampanga at Nueva Ecija kung saang kitang puno ang game venue at maraming netizen ang nagkomento sa isang bahagi ng nasabing bakbakan.

Naging punto pa ng diskusyon ang mas mataas na sahod na makukuha ng mga Pilipinong manlalaro kung kaya nagnanais na lamang na makapaglaro sa ibang bansa ang mga propeysunal, habang iiniwanan naman ng mga colletgiate players ang kanilang mga natitirang playing years para makapagtapos ng edukasyon.

Ilang sa mga collegiate players na nagpasyang maglaro sa labas ng bansa sina NCAA MVP at Rookie of the Year Rhenz Abando ng Letran gayundin si Samjosef Belangel ng Ateneo na nagpasyang maglaro sa labas ng Pilipinas. (Lito Oredo)