KUMANA sa second half ang nagbabalik na si Miguel Oczon para sa De La Salle-College of Saint Benilde Blazers laban sa Emilio Aguinaldo College Generals, 73-61, Sabado ng hapon sa unang lato n 98th NCAA men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Bumuslo ng 14 puntos ang 22-anyos na transferee mula National University upang pagbidahan ang koponan kabilang ang 5 rebounds at 3 assists para manatiling nangunguna sa liga sa 5-1 kartada.

Lalo namang nangulelat ang EAC Generals sa 0-5 baraha.

“For me naman ang mindset before the game, do the right things according sa teammates ko, hindi na ako nagbibilang ng tira basta tuloy ko lang ang game ko,” pahayag ni Oczon.

Nakatulong ng dating Gilas Youth member sina Migs Corteza na may 12 points, 8 rebounds at 2 blocks, Will Gozum sa 11 puntos at 13 boards, gayundin sina Ray Carlos (9 poibtts), JC Cullar (8) at James Pasturan (7).

Napigilan ng Blazers ang pagtatangka ng Generals na maibaba ang 12 kalamangan sa bisa ng 7-0 run na pinagbidahan ni Ralph Robin para ibaba sa 63-58 sa nalalabing 7:12 ng laro sa fourth period. (Gerard Arce)