NBA Pre-Season: Curry, Warriors ginulpi Wizards

NAGSIMULA sa Japan ang NBA preseason game, hinarap ng Golden State Warriors ang Washington Wizards sa harap ng sellout crowd sa Saitama Super Arena sa Tokyo nitong Biyernes.

Nasa Wizards ang pinakamalaking basketball star ng Japan, si Rui Hachimura. Bawat galaw ng forward, bentang-benta sa mga kababayan.

Nanalo ang Warriors 96-87 sa likod ng 20 points, 9 rebounds ni James Wiseman na 8 of 11 sa floor.

Kumana ng 13 points mula 5 of 9 shooting at may 9 boards si Hachimura.

Maliban kay Golden State superstar Stephen Curry, mainit din ang tanggap ng fans sa teamamte ni Hachimura na si Kyle Kuzma.

Petik lang si Curry sa laro, may 6 points, 3 rebounds, 2 assists sa 13 minutes. (Vladi Eduarte)