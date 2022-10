Nahiya kay Jisoo: Heart handa nang magkaroon ng anak sa labas

Curious ang mga fan kung nakita o naka-interact ni Heart Evangelista sa Paris Fashion Week ang mga Korean stars na sina Jisoo ng Blackpink at Sandara Park.

“I did,” sey niya.

“She passed in front of me but you know, I’m too shy. A lot of people are saying hi to her but I understand it’s so stressful. She’s so lovely.”

Tinatanong din kay Heart kung nakita rin niya ang isa pang K-pop star na si Sandara Park.

Nandon din daw sa Balmain event si Sandara pero talagang sobrang hectic daw kasi talaga ang event kaya sana nga raw magkaroon sila ng chance na magkita sila.

Hindi pa masabi ni Heart kung kailan siya babalik ng Pilipinas galing sa Paris, pero sure raw na uuwi siya dahil may work siya sa bansa.

At siguradong nami-miss na rin niya ang pet niyang si Panda. Na plano sanang isama ni Heart sa Paris pero, hindi natuloy.

Sey ni Heart, “I’m very, very sad to discover that if you need to take your dog, if you want to take your dog to Paris, it’s not very easy.

“I feel that Panda is very maarte, you have to quarantine or something for thirty days in a facility if I’m not mistaken. And so, I’m not really sure if I want to take her here in Paris. It’s very, very sad pero parang tanggap na niya na magkakaroon po ako ng anak sa labas, aside from her.”

Barbie aminadong hindi nakapag-aral

Ngayong Lunes, Oct 3 ang pilot telecast sa GMA Telebabad ng “Maria Clara at Ibarra” na pinagbibidahan nina Barbie Forteza, Julie Anne San Jose at Dennis Trillo.

Pati si Barbie, natuto raw siya ngayon sa Noli Me Tangere dahil noong High School pala siya hindi niya ito napag-aralan.

Aniya, “Noong High School kasi ako, nag-take ako ng Alternative Learnings. So hindi ko nadaanan. Parang napadali ang aking high school.

“Isa ‘yon sa hindi ko napagdaananan. Pero ngayon, mas matutunan ko siya, maiaarte ko pa. May access na talaga ako sa mga nobelang na-miss ko.”

Natuwa raw talaga si Barbie nang i-offer sa kanya ang role kunsaan, kasama siya sa present and past generation.

At bukod dito, nagbiro itong hindi naman din humihinto ang mga bayarin.

“Unang-una natuwa ako kasi ang Meralco, hindi siya tumitigil, e. Nag-pandemic, ‘di ba? Hahaha!”

Pero seriously, hindi raw talaga siya makapaniwala noong una na sa kanya ibinigay ang role ni Klay at Maria Clara Infante.