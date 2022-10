Magnenegosyo sa Pinas: Floyd dedma sa acting project

Tahimi na dumating ng Pilipinas ang world boxing icon na si Floyd Mayweather bilang bisita nina RS Francisco, Sam Versoza.

Si Floyd na may nickname na ‘Money’ ay tatlong taon na ngang endorser nina RS, Sam at sa pagbabalik niya sa Pilipinas ay ay pumayag din siyang maging endorser rin ng streaming app.

Hindi raw basta-basta tumatanggap ng endorsement si Floyd at kailangan munang ipaliwanag sa kanya ang layunin ng isang organization para makumbinsi siya.

Sa kuwento ni Floyd ay second home raw niya ang Pilipinas, after ng USA. Napakaganda raw ng Pilipinas at very warm at mababait ang mga Pinoy.

Nag-iisip daw siya na mamuhunan dito sa Pilipinas. Kung matuloy ‘yon ay matutuwa ang Pangulong Bongbong Marcos dahil isa ito sa mga agenda niya na imbitahan ang mga foreigner na mag-invest sa Pilipinas.

Kung may panahon daw siyang makausap ang ating boxing legend na si Manny Pacquiao ay gusto ni Floyd na magkasama silang na magbukas ng isang training school para sa mga amateur boxers.

Kahit sikat na sikat si Floyd sa buong mundo ay hindi raw pumasok sa isipan niya na mag-artista o maging singer kahit maraming lumalapit sa kanya.

Maligaya na raw siya sa natamo niyang karangalan.

Hindi lang namin alam kung hanggang kailan si Floyd sa Pilipinas. Mag-iikot pa raw siya sa iba’t ibang isla natin.

Jeric, Ruru pinagsasabong

Malaking break ang ibinigay at suporta ng GMA-7 sa alaga naming si Jeric Gonzales bilang isa sa lead star ng ‘Start Up PH’ na ngayon ay tinututukan ng mga Kapuso televiewer, kaya naman maganda ang ratings nito.

Umpisa pa lang ay inabangan na ito ng iba’t ibang mga fan ni Jeric kasama ang mga fan nina Alden Richards, Bea Alonzo, Yasmien Kurdi.

Ito na ang hudyat na magiging isa sa mga important star si Jeric ng GMA matapos ang matagumpay na ‘Magkaagaw’ na sunubaybayan din ng mga Kapuso televiewer.

Matagal din napabayaan si Jeric ng mga namamahala sa kanya noon at ngayon lang talaga siya namayagpag.

Noon ay kung ano-ano lang ang role na ibinibigay sa kanya, kaya na- challenge ang aktor na pagbutihin at ipakita ang kakayahan niya bilang aktor.

Natutuwa ako at proud sa dalawa naming sinuportahan na sina Jeric at Ruru Madrid nga na parehong galing sa Protegee. Aba, magandang pagsabungin ang dalawa, di ba?

Kaya ipagpatuloy ninyo lang ‘yan Jeric at Ruru hanggang marating ninyo ang rurok ng tagumpay.