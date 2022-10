Lisensiya scam sa LTO bistado

Pinag-aaralan na ng Land Transportation Office (LTO) ang pagbuwag sa Land Transportation Management System (LTMS) dahil kinakaladkad lang ito ng mga fixer sa pagre-renew ng driver’s license.

Sa pagdinig ng Senate committee on finance para sa panukalang P167.12 bilyong budget ng Department of Transportation (DOTr), sinabi ni LTO chief Teofilo Guadiz III na 75 hanggang 80% ng mga kumukuha ng examination sa ilalim ng LTMS ay hindi naman ang mga mismong nagre-renew ng kanilang lisensya.

“In most of these cases, I would say 75 to 80 percent, it is another person who is taking the seminar, it is another person who is taking the examination. We feel that this is reprehensible,” ayon kay Guadiz.

Dahil dito kung kaya’t kinukunsidera nila aniya na buwagin na lang ang LTMS para hindi na magamit sa ilegal na paraan.

Sa ilalim ng kasalukuyang set-up, walang facial recognition system ang LTMS para maberipika ng LTO kung ang aplikante ang talagang sumasailalim sa seminar at kumukuha ng pagsusulit.

Kulang aniya ang application ng facial recognition para epektibong magamit ang portal at hindi na makapandaya ang isang aplikante.

Sa ngayon, pinoproseo na nila aniya ang pagdaragdag ng facial recognition at bawasan ang 15 oras na theoretical seminar.

Dagdag ni Guadiz, nakikipag-ugnayan na ang LTO sa mga driving school para bawasan ito at gawing pitong oras na lang ang theoretical seminar habang pabor pa rin siya sa walong oras na practical seminar dala ng mga aksidente sa kalsada. (Jonas Garsota)